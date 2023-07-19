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رئيس «القاهرة الجديدة» يتفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة طرق ومحاور المدينة

كتب:

أيمن حمزة
10:28 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته التفقدية لتلك المشروعات منذ أيام.

تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بالقاهرة الجديدة

وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطي، على شركات المقاولات العاملة بمشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، الالتزام بتكليفات وزير الإسكان بإنهاء المشروعات فى المواعيد المحددة وبأعلى جودة، تماشيا مع خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.

وتفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مشروع تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطي، ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور (24) بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، والذى يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول إجمالي 10 كيلومترا، وعرض إجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل، ومحور 28، الذي يتكون من 6 حارات، وطريق خدمة به 3 حارات، وبطول إجمالي كيلومترين، ويمتد إلى الطريق الدائري الأوسطي، ويخدم منطقة بيت الوطن.

رفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كيلومتر، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور في التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، ومشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أربيلا والدبلوماسيين، حيث يتم تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر تكراره بمناطق أخرى بالمدينة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.