خطوات وطرق حجز وحدات سكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

أتاحت الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء طرح 74 وحدة سكنية استثمارية، يتم تسليمها في يوليو 2024، في لؤلؤة القاهرة الجديدة، بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، علماً بأن بدء تقديم طلبات وحجز وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بداية من 4 يوليو حتى 13 من نفس الشهر، كما تم مد فترة بيع كراسات الشروط 10 أيام إضافية بعد إجازة عيد الأضحى، التي كان مقرر لها من 12 حتى 26 يونيو الماضي، وذلك وفقاً اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء.

خطوات حجز وحدات سكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

- ملء الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية وكافة البيانات الواردة بكراسة الشروط لتحديد المساحة المطلوب حجزها «109 متر مربع، 123 متر مربع، 129 متر مربع، 152 متر مربع».

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم المستندات بمقر هيئة تعاونيات الإسكان والبناء في 3 شارع سمير عبد الرءوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

- سداد جدية دخول القرعة طبقًا للمساحة المطلوبة.

- إرفاق صورة إيصال السداد بمستندات الحجز.

طرق حجز وحدات سكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وأضافت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، أن طرق حجز وحدات سكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة وإجراءات القرعة تتمثل في الآتي:

- استقبال المتقدمين للقرعة اعتبارا من الساعة 10 صباحا.

- لا يسمح بدخول مرافقين لحضور القرعة ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة «مرفق واحد».

- يجوز للمتقدمين لدخول القرعة توكيل شخص آخر لحضور القرعة أي وكيل عنه، بموجب توكيل موثق من الشهر العقاري.

- يتم إجراء القرعة العلنية لكل مساحة على حدى طبقًا للمساحة المدونة بطلب دخول القرعة ويتم اعلان الفائزين ورقم الوحدة والعمارة التي فاز بها كل منهم.

- بعد الانتهاء من تخصيص جميع الوحدات السكنية المعروضة بالقرعة العلنية يتم إجراء قرعة إضافية لاختيار عدد 25 من المتقدمين كقائمة انتظار، بحيث يتم التصعيد منهم في حالة تقاعس أحد الفائزين بالقرعة عن استكمال إجراءات التخصيص أو التخلف عن سداد الأقساط في المواعيد المقررة.

الشروط المالية لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة - يتم منح المتقدم خصم قدره 20% عند سداد ثمن شقة كاملا.

- يضاف إلى ثمن الوحدة 1% مصروفات إدارية يتم سدادها مع المبالغ المسددة.

- يضاف إلى ثمن الوحدة ميزة دور الأدوار المتكررة فقط وقدرها 1.5 % من قيمة الوحدة.

- يضاف على بعض الوحدات المميزة ميزة اتجاه قدرها 0.75% من قيمة الوحدة، وتسدد ميزة الدور والاتجاه مع دفعة التخصيص.

-سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة في حالة وجود تميز موقع.