«النقل»: نتعاون مع كوريا الجنوبية لتوطين صناعة قطارات المترو والسكك الحديدية

أكدت وزارة النقل، التعاون المثمر بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات النقل كافة، وخاصة في تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق والسفن التجارية، وتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.

مشروعات السكة الحديد

وخلال اجتماع بوزارة النقل، جرى استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة بين مصر وكورينا الجنوبية، منها مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط «نجع حمادي - الأقصر» بطول 118 كيلومترًا، ومشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال هندسة السكة على خط «الأقصر - السد العالي» بطول 224 كيلومترًا.

كما جرى استعراض التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق، وتوطين صناعة قطارات المترو في مصر من خلال تصنيع 40 قطارا و320 عربة بالاشتراك مع شركة هيونداي روتيم الكورية، وشركة نيرك ووزارة النقل في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

«النقل»: لن نتعاقد مستقبلاً على استيراد أي وحدات متحركة جديدة

وأشارت الوزارة، إلى أنها لن تتعاقد مستقبلاً على استيراد أي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من الأنواع المختلفة من الوحدات المتحركة، إذ تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة في مصر، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ومنها هيونداي روتيم الكورية الجنوبية؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.