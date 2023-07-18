عاجل.. موعد انتهاء الموجة الحارة.. مصر ودول البحر المتوسط تعيش طقسا «جهنميا»

ظواهر جوية تضرب العالم أجمع، لا يقتصر تأثريها على دولة معينة، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد؛ لتحطم الأرقام القياسية المسجلة في وقت سابق، وتعد موعد انتهاء الموجة الحارة هي الشغل للجميع، بسبب ما يعانوه من ارتفاع درجات الحرارة والأمراض المرتبطة بها فضلاً عن مواعيد العمل التي تأتي في توقيت ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وفيما يتعلق بالموجة الحارة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء الموجة الحارة بأنّها ستكون بداية من الأسبوع المقبل، أي بعد نحو 3 أيام من الآن، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات.

مرتفع جوي يسبب ضيق التنفس

ومع الموجة الحارة تأثرت البلاد بالمرتفع الجوي الذي يرتفع نحو 6 كيلومترات عن سطح الارض، ويعمل كمظلة تحبس الرطوبة والشوائب والأتربة والدخان، الموجودة في الطبقات القريبة من سطح الأرض، مسببًا الشعور بعد الراحة والإرهاق في التنفس، كما يصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يساعد على رفع درجات الحرارة.

الموجه الحارة تضرب مصر وأوربا

ولا تقتصر الموجه الحارة على مصر فقط، بل تجتاح جنوب أوربا أيضا، إذ كسرت درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا أمس حاجز الـ40 درجة مئوية، ومن المتوقع المزيد من الحرارة الحارقة في الأيام المقبلة.

وتزامنًا مع الموجهة الحارة التي تضرب أوروبا، تأثر جزء كبير من البلاد بها، وخصوصًا القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وامتد تأثيرها إلى بلاد المغرب العربي لتصبح بذلك الدول المطلة على البحر المتوسط تحت وطأة الموجة شديدة الحرارة.