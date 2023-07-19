بيت السحيمي ينظم حفلا للفنان ياسر المغربي وفرقته غدا

ينظم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافة، في الثامنة مساء الخميس 20 يوليو، حفلًا للفنان ياسر المغربي وفرقته الموسيقية، يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغاني.

ياسر المغربي

يشار إلى أن الفنان ياسر المغربي أسس فرقته عام 2001، قدّم العديد من الأعمال الفنية التي تتنوع بين التراثية والمعاصرة، كما شارك في مهرجان الإسكندرية الدولي السابع للأغنية إضافة إلى أغانى الفيلم الوثائقي «التعويذة».

يجعله عامر

كما ينظم مركز جمال عبد الناصر في الإسكندرية ضمن سلسلة لقاءات «يجعله عامر» في الواحدة ظهر الخميس 20 يوليو اللقاء الثاني للدكتور أيمن حامد عبدالشافي استشاري الطب النفسي وعلاج الأدمان، والمحاضر بجامعة فاروس عن «أوهام الحب والزواج» يتناول العلاقة بين الحب والزواج وما بينهما من بعض الأوهام، من خلال المناقشه وطرح كثير من الأسئلة حول العلاقة بين الرجل والمرأة.