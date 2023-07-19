الحكومة توافق على مشروع لتصنيع 320 عربة قطار بالتعاون مع شركة كورية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي مصر وكوريا، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار «320 عربة» للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة «هيونداي روتيم الكورية» والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد «نيرك»، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

توطين صناعة السكك الحديدية

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء اليوم، يأتي تنفيذ المشروع في إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا خاصة إلى أفريقيا، من خلال إقامة مركز تصنيع عالميّ في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

تخفيض زمن التقاطر

ويهدف المشروع أيضا، إلى مواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، علاوة على تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين، إضافة إلى توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.