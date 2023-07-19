بدء التشغيل التجريبي لمشروع محطات الصرف الصحي في أبوتشت بقنا

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرى أبو تشت «بخانس، الشقيفي، الحسينات»، بتكلفة إجمالية تصل إلى 303 ملايين جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والنائب عبد الفتاح الشحات عضو مجلس النواب، وسيد تمساح رئيس مدينة أبو تشت، وأعضاء وحدة تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروعات الصرف الصحي

وقال محافظ قنا إن المشروع ضم كلا من محطة رفع صرف صحي قرية بخانس التي ستعمل بطاقة 220 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 6500 متر، وخط طرد صرف بطول 7307 أمتار ويستفيد من المشروع 16 ألف نسمة من أهالي القرية.

و بحسب البيان الصحفي، أن محطة صرف صحي الحسينات التي تعمل بطاقة 580 لترا / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 13350 مترا، وخط طرد صرف بطول 3100 متر ويستفيد من المشروع 15 ألف نسمة من أهالي القرية، ومحطة صرف صحي الشقيفي التي تعمل بطاقة 160 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 10142 متر، وخط طرد صرف بطول 3805 أمتار ويستفيد من المشروع 10 الأف نسمة من أهالي القرية.

محافظة قنا

وأضاف «الداودي»، أن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر، ساهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية الكبرى، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.