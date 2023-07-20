«القاهرة الإخبارية»: قوات الدعم تستهدف المواطنين بالمسيرات وتقتل 15 سودانيا

كشف عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية بأم درمان، آخر تطورات الأوضاع الميدانية، لافتًا إلى أن مدينة أم درمان شهدت أصوات أعيرة نارية مكثفة، مشيرًا إلى صدور بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة أكد مقتل 15 مواطنا وإصابة 15 آخرين استهدفتهم مُسيرة تابعة لقوات الدعم السريع.

استهداف المدنيين بالمسيرات تحول كبير

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليندا عبداللطيف عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هذا يعتبر تحولا كبيرًا جدًا في الازمة بسبب استهداف الدعم السريع للمدنيين بالمسيرات.

وأشار أن القوات المسلحة كشفت عن استهداف قوات الدعم السريع للمواطنين وقصفهم في الأحياء السكنية بالدانات في مناطق مكتظة بالسكان ووقوع قتلى بسبب هذا الاستهداف.

ولفت إلى أن هذه الحوادث تكررت كثيرًا وأن الجيش السوداني بدأ عمليات تمشيط كبيرة جدًا لإنهاء وجود قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن المواطنين خرجوا لتحية قوات الجيش بعد إنهاء سيطرة قوات الدعم السريع على بعض الأحياء وقصف واستهداف المواطنين بالمسيرات، وسط هتافات مؤيدة للمؤسسة العسكرية.