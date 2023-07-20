إصابة سيدة وطفل في انقلاب دراجة نارية على طريق السادات ببني سويف

أصيبت ربة منزل وطفل بجروح متنوعة في انقلاب دراجة نارية على طريق السادات قرب مستشفى الدعوة بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب دراجة نارية بطريق السادات في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب دراجة نارية على طريق السادات بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

تبين أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين، وجرى نقلهما بواسطة سيارتين إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين بجروح متنوعة، وهم: «نهال. ع» 35 سنة، ربة منزل، و«خالد . ك» 11 سنة.