أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك المصرية.. اعرف التفاصيل

تتنافس البنوك المصرية على طرح أعلى عائد على شهادات الادخار، لجذب العملاء لها، ويختلف كل بنك عن الآخر في أسعار العائد، ودورية الصرف سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، أو إذا كانت الشهادات متغيرة أو مدفوعة مقدمًا، وفي النهاية يختار العميل المناسب له، ونرصد في السطور التالية أعلى عائد على شهادات الادخار.

وبالنسبة لأعلى عائد على شهادات الادخار هو في البنك المصري الخليجي باسم شهادة «ثروة بلس»، لأجل 3 سنوات، ويكون العائد 23% في السنة الأولى، وبعد ذلك متغير حسب السعر المعلن للإيداع من البنك المركزي، لمدة ليلة واحدة، وبالنسبة للحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أعلى عائد على شهادات الادخار

ويقدم البنك الأهلي المصري أيضًا شهادتين بعائد مرتفع، الأولى تكون بسعر عائد ثابت 19% ولمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويوفر شهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات، إذ أن العائد في السنة الأولى 22%، ثم 18% للسنة الثانية، و16% للثالثة، والحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك التعمير والإسكان

وأعلى عائد على شهادات الادخار أيضًا في بنك التعمير والإسكان، وتحديدًا الشهادة الثلاثية التي تكون لمدة 3 سنوات، وعائد ثابت 18.5% شهريًا أو 20% سنويًا، والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بنك التنمية الصناعية

ويتيح بنك التنمية الصناعية شهادة بعائد مدفوعة مقدمًا، إذ أن سعر العائد 39.14% ويكون الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه في المرة الأولى ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.