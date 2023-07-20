محافظ بني سوف يكلف بالتحقيق في مخالفات إدارية بأحد المجالس القروية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

محافظ بني سويف يناقش تقرير إدارة المتابعة

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة المحلية لقرية طنسا بني مالو بمركز ببا.

لجنة المتابعة تفاجئ مجلس قروي طنسا بني مالو

وكشف تقرير لجنة المتابعة عن المرور على أقسام وحدة مجلس قروي طنسا بني مالو جنوب محافظة بني سويف والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، ومتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع القرية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصد ملاحظات وتقصير في الأداء

واسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وترك سجل الحضور متاحًا للتوقيع حتى ساعة متأخرة من اليوم، هذا بجانب عدم تنفيذ قرارات الإزالة لعدد من الإشغالات الثابتة التي تم تحرير محاضر بشأنها من قبل قسم الإشغالات بالوحدة، وحاجة بعض معدات الحملة الميكانيكية للصيانة، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها

محافظ بني سويف يكلف بالتحقيق في التقصير

من جهته كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بالتحقيق في الملاحظات المتعلقة بحالات الغياب وترك سجل الحضور بعد المواعيد المقررة، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح وصيانة معدات الحملة الميكانيكية، واتخاذ مايلزم نحو قرارات إزالة الإشغالات الثابتة، ومخالفات البناء ومحاضر البيئة، وتكثيف المرور على الوحدات المحلية بقرى المركز، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.