مراسلة «إكسترا نيوز»: خدمات كورنيش العلمين مجانية

قالت جاكلين ماهر موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ أعدادا كبيرة من المواطنين والزوار من مختلف الجنسيات بدأوا يتوافدون إلى مدينة العلمين الجديدة لاستغلال الإجازة الحالية التي تستمر من اليوم الخميس حتى يوم الأحد المقبل، من أجل التمتع بالأجواء المختلفة وطقسها المختلف تماما عن القاهرة والمناطق الأخرى التي تعاني من التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أن خدمات كورنيش العلمين الجديدة متاحة للمواطنين بالمجان، كما أن المدينة ستشهد حفل الفنان تامر حسني غدا.

مليون زائر هدف مهرجان العلمين الجديدة

وأضافت «جاكلين ماهر»، في رسالة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مهرجان العلمين يستهدف مليون زائر من خلال حضور الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية التي انطلقت يوم الخميس الماضي، وستستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس».

وفود على كورنيش العلمين المفتوح

وتابعت موفدة قناة إكسترا نيوز، أن أعدادا كبيرة من المواطنين تتوافد على كورنيش العلمين المفتوح والذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين بالمجان، مثل ممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى الكافيهات والمطاعم الموجودة والتي تخدمهم.

وواصلت: «توجد مظلات وأماكن للانتظار بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتواجدة على كورنيش العلمين بطول 14 كم، والفعاليات مازالت مستمرة، والفعالية الأبرز ستكون غدا الجمعة، بوجود تامر حسني بحفل وأمسية كبيرة ومن المتوقع أن تزداد أعداد الحضور».