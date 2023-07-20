مستشار عميد طب عين شمس: خطة لزيادة طاقة الرعاية المركزة إلى 500 سرير

قال الدكتور محمد إسماعيل مستشار عميد طب عين شمس لشؤون الرعايات المركزة، إن مشاركة أسرة المريض في معرفة خطة العلاج يفيدنا إلى حد بعيد في تنفيذها.

مشاركة الأهل في خطة العلاج

وأضاف مستشار عميد طب عين شمس لشؤون الرعايات المركزة، في تصريحات لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن مشاركة الأهل في خطة علاج المريض يعد من أبرز الأساليب التي تسهم في العلاج، متابعا :«أثناء مروري على المرضى أفضل وجود أهالي المرضى معي لشرح حالة المريض لهم».

500 سرير رعاية مركزية في جامعة عين شمس

وتابع الدكتور محمد إسماعيل: «بدأنا في جامعة عين شمس خدمة الرعايات المركزية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، وأصبح لدينا 360 سريرا وهناك خطة لتصل إلى 500 سرير خلال هذا العام».