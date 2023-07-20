سلع رئيسية انخفضت أسعارها هذا الأسبوع.. تعرف عليها

تراجعت أسعار العديد من السلع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، منذ بداية هذا الأسبوع حتى اليوم الخميس، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، وذلك من أجل تخفيض أسعار هذه السلع الرئيسية والمنتجات للمواطنين في السوق المحلية، وكان من بينها أسعار الأعلاف، التي انخفضت نتيجة زيادة الإفراجات الجمركية عنها.

سلع أساسية انخفضت أسعارها خلال أيام

وسجل عدد كبير من السلع الأساسية تراجعاً في أسعارها خلال الأسبوع، منها أسعار الدواجن، التي كان تراجعها ملحوظاً، يقدر بنحو 10 جنيهات للكيلو في المزرعة، على مدار تعاملات الأسبوع، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، نتيجة انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وهو وفق ما أعلنت بورصة الدواجن المحلية.

كما تراجعت أسعار البيض، الذي يُعد من أهم السلع الأساسية التي شهدت انخفاضاً في الأسعار خلال الأسبوع، حيث وصلت إلى أكثر من 130 جنيهاً في الأسبوع الماضي، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ هذا الأسبوع، وفق ما أظهرت تقارير الغرفة التجارية.

تراجع ملحوظ في أسعار الحديد

كما انخفضت أسعار الحديد التي، سجلت هي الأخرى تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري، لتقدر قيمة التراجع في طن الحديد اليوم بين 100 و300 جنيه، وفق الآتي:

- حديد عز سجل 34500 جنيه للطن.

- حديد بشاي 35000 جنيه للطن.

- حديد المراكبي 33500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين 33700 جنيها للطن.

- والعشري يسجل 32000 جنيه.

وكذلك، واصلت أسعار الذهب انخفاضها، إلى أن استقرت اليوم على السعر الخاص بها، حيث شهدت انخفاضا ملحوظا على مدار الأيام الماضية، وكانت تصل لانخفاضات بنحو 30 جنيهاً في اليوم الواحد للجرام، وفق تقارير الشعبة العامة للذهب.