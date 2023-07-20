الإعلامية لما جبريل: العلمين الجديدة أصبحت عاصمة للترفيه.. (فيديو)

قالت الإعلامية لما جبريل، إن مهرجان العلمين هو الأكبر من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط، ووصفت العلمين الجديدة بأنها أصبحت عاصمة للترفيه: «نحن الآن في عطلة نهاية أسبوع أطول من المعتاد بسبب إجازتي يوم الخميس والأحد، وأعداد الزائرين في تزايد، وهناك التجهيزات الأخيرة لحفل الفنان تامر حسني في الأرينا، وهو مكان ضخم مجهز بأعلى التقنيات».

وأضافت لما جبريل، في رسالة خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلمين الجديدة كلها تحتفل وتفرح بفعالياتها المنتظرة في الأيام الثلاثة المقبلة التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الأتوبيسات السياحية والزائرين.

وتابعت: «العلمين الجديدة تشهد مزجا بين الجو الرائع والشاطئ الخلاب، إلى جانب الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية، والبحر المصري لا مثيل له في العالم كله، وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي حضرنا التيك بول وبطولة تحدي الجيل الذهبي وكانت أجواءً رائعة لا مثيل لها».

وواصلت: «الحضور في العلمين الجديدة مختلف ما بين المصريين والأجانب والشباب والبنات والأطفال، فهذه المدينة أحدثت حالة مختلفة وجديدة في الساحل الشمالي كله، تجربة فريدة في الصيف، وأرى أن العالمين الجديدة أصبحت عاصمة للترفيه».