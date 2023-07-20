رابط التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط تقدم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للعام الدراسي 2023-2024 بدمياط، الذي جرى الإعلان عنه اليوم عبر صفحة التربية والتعليم بدمياط.

قال المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة دمياط، إنه جرى فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز بداية من اليوم حتى31 يوليو 2023 الجاري، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اختيار الطلاب تكون بمنتهي الدقة

وأوضح «عبدالرؤوف»، أن هناك شروطا يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة.

شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

وكانت تلك الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج أولا تحقيق المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرا إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية، وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس .

طريقة التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج

يمكن التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج إلكترونيا من خلال الرابط الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.