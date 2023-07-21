رئيس «الأعلى للإعلام» في عيد التلفزيون: قدم مبدعين وأسماء لامعة

قدم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التهنئة للإعلاميين بمناسبة عيد التلفزيون، احتفالا بانطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر مساء 21 يوليو عام 1960.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان اليوم، بدور التليفزيون المصري الذي يتبنى منذ نشأته القضايا الوطنية وتأثيره الكبير في المحيط العربي والذي كان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة، وقدّم أسماء لامعة من المبدعين فى مجال الإعلام كأحد روافد المهمة للقوة الناعمة المصرية.

الإعلام حائط قوي للدفاع عن الدولة المصرية

وأضاف بقوله: وبهذه المناسبة أقدم التهنئة أيضا للإعلام المصري بكافة روافده ووقوفه كحائط قوى للدفاع عن الدولة المصرية، وتبنى قضاياها فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

نشر الوعي وحماية المجتمع من الشائعات

وتابع بقوله: بالإضافة إلى نشر الوعى وحماية المجتمع من الشائعات، وبث تقافة الوسطية والتنوير والاعتدال، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات، وينقل بحيدة وموضوعية وشفافية ما يجرى الآن إنجازات علو أرض مصر فى حماية شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعي والاستنارة.