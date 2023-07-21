مواعيد ضخ المياه بالبحر الأحمر.. 5 أيام في الأسبوع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه في مدينتي الغردقة والقصير.

مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عبر المنشور مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر يوليو الجاري 2023 وحتى الأربعاء الموافق 2 من شهر وجاءت كالتالي:

- ضخ المياه أيام الجمعة 21 يوليو الجاري والأربعاء 26 يوليو والإثنين 31 يوليو بمناطق «المدارس - أبو العباس - التدريب - الأمير طلال - اللؤلؤة والفيروز - مبارك 11 و12 و13 و14 - الجوهرة»

- السبت 22 يوليو، والخميس 27 يوليو، والإثنين 1 اغسطس بمناطق «النجدة - الحجاز - السلام - الصالة المغطاة - البداري - دير مارمينا - مبارك 7 - بلوكات الأحياء»

- الأحد 23 يوليو، والجمعة 28 يوليو، والأربعاء 2 أغسطس «السنتر الليبي - الكهف - زرزارة - الصوب - ابو عشرة - اكا - 608 - حفر الباطن - التقوى - الهلال»

- الجمعة 21 يوليو، والثلاثاء 25 يوليو، والسبت 29 يوليو «الشيخ محمود - العرب - السلام فلفل - شارع البازارت».

- الأحد 23 يوليو، والخميس 27 يوليو، والسبت 15 يوليو «السلخانة - الزراعة - مجاهد».

مواعيد ضخ المياه بمدينة القصير

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في مدينة القصير في الفترة ما بين اليوم الجمعة 21 يوليو، وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشهر طبقا للآتي:

- الجمعة 21 يوليو: «الإذاعة والتلفزيون - المدينة الصناعية - الأبنودية - عمارات السيدة خديجة - المنطقة الرابعة».

- السبت 22 يوليو: «عمارات العوينة الجديدة - الجزء الشمالي - رافع مبارك - التوطين».

- الاحد 23 يوليو: «التقوى - شنيشن - خلف المخابرات - عمارات أبو النصر».

- الاثنين 24 يوليو: «الأمل وامتداد الأمل - السبع عمارات - توشكى - عمارات 144 - البلوكات».

- الثلاثاء 25 يوليو: «الجميعة - المنطقة الثالثة - منخفض التكاليف».