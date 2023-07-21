غلق 69 منشأة تعمل دون ترخيص في حملات مكبرة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، غلق 69 منشأة تعمل دون ترخيص، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وبحسب البيان، شنت إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية على 317 منشأة تبين أن 69 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، كما تمكنت الحملات من تحرير عدد 134 محضرا وسحب 54 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2134 كيلو أغذية متنوعة و580 عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

استمرار الحملات لمحاربة الفاسدين

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة، لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.