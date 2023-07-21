إقبال كبير على أولى حفلات مهرجان العلمين

توافدت الجماهير بأعداد غفيرة على حفل تامر حسنى في أولى حفلات مهرجان العلمين، وسط حماس الجماهير، وانتظار صعود النجم على خشبة المسرح ليمتعهم بأغانيه القديمة والحديثة.

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية وعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي Russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، وسيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات السباحة - ركوب الدراجات - الجري وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ مايكل سينكو، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.