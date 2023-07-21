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ناقد فني: مهرجان العلمين ينشط السياحة في مصر

كتب:

مريم جاد
10:23 م | الجمعة 21 يوليو 2023
الناقد الفني على الكشوطى

الناقد الفني على الكشوطى

قال الناقد الفني، على الكشوطى، إن مهرجان العلمين ليس له تأثير خاص فقط بل له تأثير عالمي لتنشيط السياحة بمصر، وأنها بلد الأمن والأمان، خاصًة أن تلك المدينة كانت مليئة بالألغام ولكنها تحولت إلى منطقة مستغلة مليئة بالسحر والجمال.

مدينة العلمين رسالة للعالم أجمع 

تابع الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، وجود مدينة مثل مدينة العلمين رسالة للعالم كله، ووجود نجوم عرب وعالمين بالمدينة لإحياء حفلاتها تعتبر رسالة للعالم كله معناها «أننا نفتح ذراعينا للكل للمجيء إلى مصر»، مضيفًا أن المهرجان منذ أن بدأ والأنشطة الرياضية والترفيهية القائمة به قام بعلو سقف التوقعات لكل الأحداث الفنية القادمة .

الكشوطي: مصر معروفة بتقديم فعاليات ضخمة

وأشار «الكشوطي»؛ إلى أن مهرجان العلمين يعتبر مركزاً للفن والثقافة والرياضة بالإضافة لعروض الأزياء القادمة وليس بجديد على مصر تقديم فعاليات ضخمة يتحدث عنها العالم أجمعه، فذلك المهرجان يعطي انطباع أن مصر جيدة بالتنظيم والتخطيط ويمكنها القيام بإنشاء أماكن وأحداث ضخمة بهذا الشكل لأن البنية التحتية مهيئة لقاعات مؤتمرات ومجمع سينمات وأماكن خدمات متنوعة.

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بقلم مريم جاد