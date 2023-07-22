«النقل البحري» يعلن إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل المراين والمواني

أعلن قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والمواني في مصر، ليكون دليلاً لجميع المتعاملين يتضمن مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الاتصال بالمواني والمراين المصرية المقامة حالياً، وبيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية.

تسهيل سياحة اليخوت

ووفق تقرير لقطاع النقل البحري، عن الإجراءات التي جرى اتخاذها لتسهيل سياحة اليخوت، يشمل الكود إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات، يلزم توافرها بالمواني والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر، وشرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها، فضلاً عن إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة المواني والمراين السياحية.

تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي

وأوضح تقرير قطاع النقل البحري، أنه جرى تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والمواني السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالمواني المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة التي سيجري الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية.

ضمن الإجراءات أيضاً إطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو «ميناء تجاري عام - مارينا خاصة»، وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، وتبسيط إجراءات السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.