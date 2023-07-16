محافظ الجيزة يوجه بمنع التعديات على أراضي الدولة وتحسين مستوى النظافة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا، مع سكرتير عموم الأحياء والمراكز والمدن ونواب رؤساء المراكز والمدن، وذلك عقب قرار المحافظ بحركة التنقلات والتغيرات وتكليفهم بمهام عملهم الجديدة، للاستماع لهم وبحث متطلباتهم ومقترحاتهم.

التعرف على استراتيجيات العمل في مواقعهم الجديدة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أنه خلال الاجتماع، وجه المحافظ الحضور بسرعة التعرف على استراتيجيات العمل بمواقعهم الجديدة والانسجام مع الرؤساء والمرؤوسين لتحقيق النجاحات المطلوبة بالشارع، مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات فيما بينهم ونقل التجارب الناجحة والتي أثبتت فاعليتها في تحقيق تطلعات المواطنين.

تحسين منظومة العمل بشكل عام

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الاعتماد على ميكنة المعلومات لسهولة حفظ ونقل الملفات واسترجاعها فيما يعود بالنفع على تحسين منظومة العمل بشكل عام، كما كلف نواب رؤساء المراكز والمدن بالاهتمام بملفات منع التعديات على أراضي الدولة وإزالة مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

حصر موارد الأحياء والمراكز وتعظيمها

وشملت تكليفات محافظ الجيزة بحصر موارد الأحياء والمراكز وتعظيمها وتدقيق المعلومات الخاصة بها للحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك، وتوجيه كافة الجهود لرفع مستوى معيشة المواطنين وتكثيف العمل الميداني والإشراف الشخصي على الأعمال كل بنطاقه لتحقيق أقصى استفادة، مؤكداً على أهمية تلك الملفات كمقياس لأداء كل منهم.

وشجع محافظ الجيزة المكلفين الجدد ووجه بتوفير متطلباتهم لسرعة إنجازهم للمهام المكلفين بها، وحثهم على حسن استثمار توجهات الدولة الهادفة لتصعيد الشباب وتمكين الكفاءات منهم لنيل المناصب القيادية، كما حرص على الاستماع لآراء الحضور حول مختلف ملفات العمل ومقترحاتهم لتحسين الأداء.