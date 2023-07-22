محاكمة جنائية لفني صيانة أجهزة لسرقته 300 ألف جنيه من شركة بالدقي

قرر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، إحالة فني أجهزة لمحكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من الشركة التي يعمل بها بدائرة قسم شرطة الدقي، مع استمرار حبس المتهم لتحديد أولى جلسات محاكمته.

سرقة مبلغ مالي 300 ألف جنيه

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه حضر إلى ديوان القسم، لاكتشافه سرقة مبلغ مالي 300 ألف جنيه من داخل درج مكتبه بمقر الشركة وأثناء الفحص تبين سلامة جميع منافذ الشركة وتعطل كاميرات المراقبة، وبالبحث والتحري، أن مرتكب الواقعة فني صيانة أجهزة طبية، 40 عاما، يعمل بالشركة ذاتها، وألقى القبض عليه.

المتهم يعترف بارتكابه الواقعة

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، والاستيلاء على المبلغ المالي، مستغلا معرفته بالشركة التي يعمل بها، ودلف لمكتب المدير، وعطل كاميرات المراقبة حتى لا يكتشف أمره وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

تعرف على عقوبة السرقة

يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني في سياق حديثه عن عقوبة السرقة إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.