استقرار سعر اليورو اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك، استقرارًا ملحوظًا؛ ليسجل الأعلى شراء نحو 34.66 جنيه، فيما يبلغ سعر اليورو الأقل بيعا 34.38 جنيه، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر اليورو اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك 34.19 جنيه للشراء و34.38 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 34.58 جنيه بالنسبة للشراء و34.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- كما يسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 34.54 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 34.78 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

- وعن سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر يسجل 34.43 جنيه للشراء و34.66 للبيع.

سعر اليورو اليوم في ميد بنك

- فيما يبلغ سعر اليورو في ميد بنك 34.53 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 34.91 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ويسجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 34.66 جنيه للشراء و34.76 جنيه للبيع.