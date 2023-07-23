«لو عربيتك عطلت في الحر».. أرقام ساخنة لقائدي المركبات للاتصال بالمرور

خصصت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، أرقاما وخطوطا ساخنة وذلك للحصول على سيارات الإغاثة المرورية التي يتم توزيعها على جميع أقسام الطرق الصحراوية والسريعة، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت مركباتهم على الطرق أو حوادث السيارات.

ففي حالة تعطل لسيارتك على الطريق أو وقوع أي حادث، يمكنك الاتصال من خلال رقم التليفون 01221110000 ليتم الانتقال على الفور إلى المكان وحل المشكلة.

أرقام الإغاثة المرورية

كما قامت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية بتخصيص أرقام للإغاثة المرورية وهي 136_ 01155554444، حيث سيتم استقبال البلاغات، وإخطارات المواطنين، من خلال غرف عمليات المرور، ليتم انتقال الخدمات إلى الأماكن التي توجد بها معوقات مرورية وحل المشكلة على الفور بمجرد ورود البلاغ.

كما أن إدارة مرور الجيزة خصصت خطا ساخنا للإبلاغ عن أي معوقات مرورية، وذلك من خلال الاتصال على 01205344444، وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114.