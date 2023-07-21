«مراكز الشباب».. بوابة الموهوبين

اهتمت الدولة بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، لتستوعب كل الشباب والفتيات لإعدادهم بدنياً وثقافياً وترفيهاً واكتشاف مواهبهم، حيث أنفقت أكثر من 4 مليارات جنيه لتطوير وإنشاء أكثر من 1000 مركز خلال الفترة الماضية، وجعلت لكل قرية من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مركز شباب خاصاً بها يجذب شبابها لتخريج كوادر رياضية جديدة.

وعملت وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الخدمات الرياضية والشبابية، وتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، منها توفير الخدمات الشبابية وذلك من خلال توجيه 585 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 700 ملعب ومركز شباب، وكذلك 393 مليون جنيه لإنشاء وتطوير نوادٍ، واستثمارات بقيمة 145.6 مليون جنيه لإنشاء وتطوير الأندية الرياضية لتزيد إجمالى ما أنفقته خلال العام المالى الماضى على 4 مليارات جنيه.

وتستعرض «الوطن» اهتمام وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية بتطوير مراكز شباب، التى كانت مهملة ولا تحتوى إلا على مجرد مبانٍ، والتى تحولت إلى أماكن جذب للشباب من خلال توفير ملاعب وأنشطة فى مختلفة الألعاب الرياضية فدبت فيها الروح من جديد، وامتدت يد الدولة إلى قرى لم يتوفر فيها مراكز شباب فأنشأت العشرات منها فى القرى المحرومة، وأصبح لشباب تلك القرى أماكن يكتشفون فيه مواهبهم ويفجرون طاقاتهم.