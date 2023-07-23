ناجي الشهابي يشيد بكلمة السيسي في ذكرى ثورة يوليو: رسالة للشعب والحكومة

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بكلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها اليوم في العيد الـ71 لقيام ثورة 23 يوليو الخالدة، مثمنا إشادته بالشعب المصري وتحمله تبعات الأزمات الاقتصادية.

وقال الشهابي، إن كلمة الرئيس، كانت شاملة وجمعت الكثير من المعاني التي كنا بحاجة إلى تذكرها، لتعمل عليها الحكومة ومؤسسات الدولة، وتعتبرها سياسات لها يجب عليها الوفاء بها، لكي تكون امتدادا لتلك الثورة العظيمة التي أنهت عهد الاستعمار البغيض، وبدلته بعهد أشرقت فيه شمس الحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني في كل بلدان العالم الثالث، في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

كلمة الرئيس أكدت على أسس وقيم الجمهورية الجديدة

وأوضح الشهابي، أنه استخلص كل هذه المعاني من كلمات الرئيس السيسي، التي قال فيها، إن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تُبنى على سابقتها ولا تهدمها، وتضيف إليها ولا تنتقص منها، وتقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق.

وطالب رئيس حزب الجيل، الحكومة بالحفاظ على الصروح المتبقية من القطاع العام الصناعي الذي بناه جمال عبد الناصر وثورة يوليو، وأيضا الحفاظ على فنادقنا التاريخية وعدم التفريط فيها تحت أي سبب من الأسباب، وأن تنتهج مصر سياسات جديدة تنطلق من الاعتماد على الذات ومدخرات المصريين في البنوك الوطنية وتتوقف عن الاقتراض من الصناديق الدولية والدول الأجنبية والاستدانة من البنوك الوطنية المحلية.

الجمهورية الجديدة نتاج لمرحلة تاريخية لمصر

وأشار الشهابي، إلى رسالة أخرى بالغة الأهمية وجهها الرئيس إلى الشعب المصري العظيم، التي قال فيها، إن «الجمهورية الجديدة هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات أدرك المصريون خلالها وتأكدوا بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه، كما أن التطوير الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس طرفًا ورفاهية».

ولفت رئيس حزب الجيل، إلى أن الجزء الأخير من عبارة الرئيس بمثابة تكليف للحكومة، وعليها أن تؤمن بأن التطوير الاجتماعي والاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس رفاهية، مضيفا «لتحقيق ذلك نحتاج إلى سياسات جديدة ينفذها أشخاص مخلصين للوطن الغالي».

إشادة الرئيس بالشعب المصري وتحمله تبعات الأزمات الاقتصادية

وواصل الشهابي، «أما الرسالة الثالثة التي استخلصها من كلمة الرئيس الشاملة، فهي تقديره وامتنانه للشعب، وصبره الجميل على تبعات الأزمات الاقتصادية، وضربه المثل في الصبر والصمود»، مشيرا إلى أن شعبنا العظيم يستحق هذه الإشادة من الرئيس.

أما الرسالة الرابعة التي حملتها كلمة الرئيس، وفق الشهابي، فكانت لقادة الأحزاب والشخصيات الوطنية المخلصة، إذ قال لهم الرئيس: «نطمئنكم بأن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح إليه ونعمل من أجله».