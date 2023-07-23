«القاهرة الإخبارية»: العالم يبحث عن حلول لمواجهة أزمة الغذاء

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العالم يبحث عن حلول لمواجهة أزمة الغذاء»، إذ تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم، وانزلاق عشرات الملايين حول العالم إلى الفقر.

تحذيرات أممية متتالية بشأن مستقبل الأمن الغذائي العالمي في أعقاب احتدام المشهد بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات تعليق موسكو مشاركتها في اتفاقية الحبوب المبرمة مع كييف.

تأزم الموقف بين روسيا وأوكرانيا

الموقف تأزم بين طرفي الأزمة عقب إعلان الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداد بلاده لمواصلة صادراتها عبر البحر الأسود رغم خروج روسيا من الاتفاقية، ما أدى إلى اتساع رقعة المعارك واستهداف روسيا ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا، حسب إعلان الجانب الأوكراني.

خطورة الجوع حول العالم

الأمر الذي ضاعف حدة المخاوف الدولية بشأن مستقبل ملايين الأشخاص من تمدد شبح الجوع ومواصلة أسعار الغذاء في الارتفاع، لذا يأتي انعقاد قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية المقررة يومي الرابع والعشرين والسادس والعشرين من يوليو الجاري في روما فرصة لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي وإمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بشأن مكافحة الفقر والجوع في العالم.