ما نظم الإدارة والتشغيل المتبعة في مرافق النقل؟.. تقرير يجيب

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن نظم الإدارة والتشغيل المتبعة في مرافق النقل، موضحًا أن النظام هو طرح أسهم بعض الشركات في البورصة مثل «إسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ارتكزت على ما نادى به المجتمع من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي أو العربي أو المصري في مختلف المشروعات.

تفاصيل نظم التشغيل في السكة الحديد

وأضاف تقرير وزارة النقل أنه بالنسبة للسكة الحديد والمترو، فيتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك، مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، مؤكدا أنه لم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائي، كشبكة القطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل، لبيع الحصص الخاصة بها.

تقدم أعمال تنفيذ مونوريل غرب النيل

وأشارت وزارة النقل إلى تقدم أعمال تنفيذ مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر» سواء الأعمدة أو الكمرات، أو توريد القطارات، موضحة أنه تم توريد 9 قطارات للتشغيل بالمشروع.