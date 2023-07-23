مصطفى حسنى عبر قناة الناس: التخلي عن عقلية الضحية من أسرار النجاح في العمل

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسنى، إنه في كثير من الأوقات يقع الإنسان ضحية لنفسه ويعمل على تقليل كفاءته بسبب ما يدخله إلى نفسه من أفكار.

نصائح لتطوير الكفاءة

وتابع «حسني»، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن تبني عقلية الضحية عند الموظف يقلل كفاءته ويجعله دائما بالخلف، موجها نصائح متنوعة لتطويرالكفاءة؛ منها: مواجهة نفسه وإقراره أنه يقع ضحية لأفكاره ويعمل على تطوير كفاءته وتقدمه للأمام.

التخلص من عقلية الضحية

وأضاف الداعية الإسلامي: «في كثير من الأوقات خاصًة بالعمل هناك أشخاص تقع ضحية لمدير بالعمل ويقع تحت وطأة الضغط»، لافتًا إلى أن الإنسان يحتاج أن يتخلص من عقلية الضحية ويتحمل مسؤولية نفسه.