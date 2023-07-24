استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين.. الكيلو بـ55 جنيهًا

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 يوليو 2023، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 55 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، على أن يصل إلى المستهلك النهائي بنحو 62 جنيها.

وبحسب ما أعلنته الشعبة العامة للدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن أسعار الدواجن البيضاء شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 12 جنيها، وذلك بعدما بلغ سعر الكيلو نحو 67 جنيها بالمزرعة ليستقر اليوم الاثنين عند 55 جنيها.

أسعار الرومي الیوم

وأشارت شعبة الداوجن، إلى أنّ أسعار الرومي اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 مستقرة، إذ سجل سعر الرومي البرونزي عمر يوم نحو 10 جنيهات تقريبا، فيما سجل سعر البط المسكوفي عمر يوم نحو 23.50 جنيه، والبط المولار عمر يوم نحو 19 جنيها، والبط الفرنساوي تسمين نحو 15 جنيها.

أسباب تراجع اسعار الدواجن

وذكرت شعبة الدواجن، أن هناك عدة أسباب لتراجع الدواجن خلال الفترة الأخيرة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، ما كان له أثر في قيام المربين ببيع الدواجن الموجودة لديهم؛ خوفا من تعرضها للنقوق، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجع الإقبال على الشراء بسبب لحوم الأضاحي، علاوة على توافر الأعلاف بأسعار مناسبة.