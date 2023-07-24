«القاهرة الإخبارية»: بورصة إسرائيل تتراجع 1.7% بعد احتجاجات الكنيست

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، عن تراجع البورصة الإسرائيلية بنسبة 1.7%، مما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، وذلك بعد احتجاجات البرلمان الإسرائيلي «الكنيست».

اعتقالات في صفوف المحتجين

وأوضحت «أبوشمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن عدد المعتقلين من المتظاهرين الإسرائيليين وصل إلى 12 حالة اعتقال أمام الكنيست، نفذتها الشرطة الإسرائيلية، بجانب استخدام خراطيم المياه على المتظاهرين لتفريقهم وإبعادهم عن محور الطرق الرئيسية التي قد تصل إلى «الكنيست».

وأضافت أنَّ سوء الوضع الاقتصادي في إسرائيل وراء الاحتجاجات أمام الكنيست، وأشارت إلى أنَّ تظاهرات التعديلات القضائية أظهرت هشاشة الوضع في إسرائيل، موضحة أن المتظاهرين لا يثقون في الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء الحالي.

وذكرت أنَّ إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، هدد بإسقاط التحالف الحاكم حال التوصل لحل وسط بشأن تعديلات القضاء، ولفتت إلى أن هناك عدة أطراف حاولت التدخل بين المعارضة والائتلاف الحكومي، على رأسها الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل، من أجل التوصل لتسوية بشأن أزمة التعديلات القضائية، إلًّا أن حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، رفض مقترحات تسوية الأزمة.

التصويت على قانون المحكمة العليا

ويواصل الكنيست الإسرائيلي التصويت بشكل نهائي على بند رئيسي يضع قيوداً على بعض صلاحيات «المحكمة العليا»، ضمن خطط الحكومة المثيرة للجدل بشأن إعادة هيكلة القضاء، التي تسببت في إشعال احتجاجات واسعة النطاق منذ عدة أشهر، وأثارت القلق في الخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.