صبري فواز: دوري في «وبينا ميعاد» يشبه شخصيتي الحقيقية

قال الفنان صبري فواز، إنّ أكثر دور جسده وشعر بأنه قريب من شخصيته هو «المهندس حسن» في مسلسل «وبينا ميعاد»، موضحًا: «هذا الدور يشبهني كثيرا جدا، وأتعامل مع أبنائي بالطريقة ذاتها».

فواز: مسلسل وبينا ميعاد كان خارج السباق الرمضاني

وأضاف «فواز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»: «مسلسل وبينا ميعاد كان خارج سباق دراما رمضان، لكنه أحدث حالة رائعة للغاية، أحد المعجبين قابلني وقال لي أنت تربي أبناءنا معانا، وقال لي معجب آخر إنه اعتذر لأبنائه بسببي».

فواز: المسلسل جذب الكثير من الشباب

وتابع: «شباب كثر جدا جذبهم المسلسل رغم أنهم لا يتابعون الأعمال الفنية العربية، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لي، وقال لي بعض الآباء إن أبناءهم عرفوهم بهذا المسلسل، وهذا شيء يسعدني كثيرا، أنا سعيد لأن المسلسل وصل إلى هذا الجيل، فقد وجد ملامحه ولغته المعبرة عنه».