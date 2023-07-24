الزيادة السكانية «تلتهم ثمار التنمية»

خبراء: ضبط معدلات الإنجاب ضرورة لمواجهة الظاهرة و«الصحة» تستعد لإطلاق حملة للتوعية بمخاطر الأزمة

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملة جديدة تحت عنوان «حلمهم يبدأ بيك»، لدفع عجلة العمل فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع مستوى الوعى بقضية الزيادة السكانية، تزامناً مع المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية، الذى تنظمه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث يأتى المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية.

«الوطن» كان لها السبق فى فتح ملف الحملة، ومحاورة عدد من الخبراء والمسئولين فى القضايا المتعلقة بمفهوم تنظيم الأسرة وعلاقتها بالزيادة السكانية، إذ أجمع المسئولون على أن ضبط معدلات الإنجاب وتنظيمها هو الحل الأمثل لتقليل خطر الزيادة السكانية على جهود التنمية، والتى تعد من أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، فهى ليست مشكلة القطاع الصحى فقط، بل مجتمع كامل، لذلك نحن بحاجة إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة لوضع حلول واقعية وغير تقليدية للتحكم فى عشوائية الزيادة السكانية.

ووفقاً لآخر إحصائيات أجريت على التعداد السكانى من خلال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، احتلت مصر المركز الـ14 عالمياً من حيث عدد السكان، والأولى عربياً والثالثة أفريقياً، حيث يولد كل ساعة حوالى 5683 طفلاً جديداً بما يعادل 4 مواليد كل دقيقة. ويرى خبراء أن الزيادة أثرت على جودة الحياة، والزيادة المطردة تحرم المواطن من الشعور بثمار التنمية، وتقلل فرص التمتع بحياة صحية كريمة، كما أن كثرة الإنجاب مع نقص الموارد تصيب المجتمع بالخلل، علاوة على أن رعاية الأطفال تحتاج إلى جهد نفسى وعصبى وفكرى، ورعاية صحية ومدرسية، لنصل بهم إلى مستوى فكرى وثقافى قادر على الإسهام فى خطة الدولة نحو النهوض بكل المجالات، والحفاظ على مكانة مصر فى محيطها الجغرافى وبين دول العالم.