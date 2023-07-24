عاجل.. تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات في منتصف التعاملات اليومية

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية، بنحو 5 جنيهات، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بعد أن سجلت الأسعار منذ بداية الصباح استقرارا ملحوظا، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2165 جنيها بعد أن وصل إلى 2170 جنيها، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2474 بدلا من 2480 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 1856 جنيها للشراء بعد أن سجل 1860 جنيها، ويسجل جرام الذهب عيار 22 الأن 2268 جنيها للشراء بدلا من 2273 جنيها.

وتراجع سعر جنيه الذهب والأونصة في منتصف تعاملات اليوم ليبلغ سعر جنيه الذهب الآن 17320 جنيها للشراء بعد أن وصل إلى 17360 جنيها، أما سعر الأونصة يسجل 76950 جنيها بعد بدلا 77128 جنيها.