مصرع شاب غرقا بترعة في سوهاج

لقى شاب مصرعه غرقا في ترعة بناحية كوم أشكيلو بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وعلى الفور انتقلت فرقة الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق، وجرى البحث عنه، وانتشال الجثة، وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بغرق شخص بترعة بناحية كوم أشكيلو بدائرة مركز جرجا.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وكذلك قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين غرق المدعو «أيمن. ع. ع» سن 22 عاما، عامل ويقيم بالناحية ذاتها، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام، ووضعها تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال والده، أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة غرق بها لعدم إجادته السباحة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.