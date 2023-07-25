أسعار اشتراكات خطوط المواصلات بجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي المقبل

أعلن الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أسعار النقل والحركة وخطوط سير الباص من وإلى الجامعة، وأسعار اشتراكات العام الجامعي الجديد 2023-2024.

أسعار الانتقال والحركة من وإلى جامعة المنصورة الجديدة

وبحسب البيان الصادر عن الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة الجديدة، تنشر «الوطن» فيما يلي، أسعار النقل والحركة للترم الواحد كالآتي:

المنصورة 4400 جنيه.

دمياط الجديدة 2150 جنيهًا

دمياط القديمة 3100 جنيه.

رأس البر 3200 جنيه.

وأعلنت إدارة النقل والحركة بجامعة المنصورة الجديدة، قيمة الاشتراك في العام الجامعي بالكامل، إذ سيجري خصم نسبة 15% من قيمة الاشتراك للعام كاملا، أي الترمين الأول والثاني:

المنصورة 7500 بدلًا من 8800 جنيه

دمياط الجديدة 3500 بدلا من 4300 جنيه

دمياط القديمة 5000 بدلا من 6200 جنيه

رأس البر 5500 بدلا من 6400 جنيه

رسوم الانتقال تختلف على حسب طول الرحلات

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، أنّ رسوم الانتقال تختلف على حسب طول الرحلات، ووسائل النقل حديثة وآمنة ومزودة بالإنترنت وخدمة التتبع، بالإضافة إلى كاميرات لمتابعة خط سير الحافلات طوال الرحلة.

كما أنّ الحافلات مزودة بإشراف ومتابعة من الجامعة طوال الوقت، وتختلف رسوم الانتقال وفقا لطول الخط ومدة الرحلة.