أسعار اشتراكات خطوط المواصلات بجامعة المنصورة الجديدة للعام الدراسي المقبل
كتب:
ريهام مصطفى
11:18 ص | الثلاثاء 25 يوليو 2023
جامعة المنصورة الجديدة
أعلن الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أسعار النقل والحركة وخطوط سير الباص من وإلى الجامعة، وأسعار اشتراكات العام الجامعي الجديد 2023-2024.
أسعار الانتقال والحركة من وإلى جامعة المنصورة الجديدة
وبحسب البيان الصادر عن الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة الجديدة، تنشر «الوطن» فيما يلي، أسعار النقل والحركة للترم الواحد كالآتي:
المنصورة 4400 جنيه.
دمياط الجديدة 2150 جنيهًا
دمياط القديمة 3100 جنيه.
رأس البر 3200 جنيه.
وأعلنت إدارة النقل والحركة بجامعة المنصورة الجديدة، قيمة الاشتراك في العام الجامعي بالكامل، إذ سيجري خصم نسبة 15% من قيمة الاشتراك للعام كاملا، أي الترمين الأول والثاني:
المنصورة 7500 بدلًا من 8800 جنيه
دمياط الجديدة 3500 بدلا من 4300 جنيه
دمياط القديمة 5000 بدلا من 6200 جنيه
رأس البر 5500 بدلا من 6400 جنيه
رسوم الانتقال تختلف على حسب طول الرحلات
وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، أنّ رسوم الانتقال تختلف على حسب طول الرحلات، ووسائل النقل حديثة وآمنة ومزودة بالإنترنت وخدمة التتبع، بالإضافة إلى كاميرات لمتابعة خط سير الحافلات طوال الرحلة.
كما أنّ الحافلات مزودة بإشراف ومتابعة من الجامعة طوال الوقت، وتختلف رسوم الانتقال وفقا لطول الخط ومدة الرحلة.