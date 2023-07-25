إزالة 395 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة في 3 محافظات

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظات المنيا وبني سويف وكفر الشيخ في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، حيث تم إزالة 395 حالة تعد.

مواجهة التعديات في المهد

وأشار بيان لوزارة التنمية المحلية إلى إزالة 36 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك ري بدون ترخيص في المنيا، ففي مركز مغاغة تم إزالة 18 حالة تعد في المهد، و15 حالة تعد خارج الحيز العمراني بالعدوة، و10 حالات في بنى مزار.

وأوضح البيان، تنفيذ 119 إزالة حالة تعد في محافظة كفر الشيخ، مع استمرار الحملة إلى 28 يوليو الجاري للحفاظ على اللرقعة الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة.

إزالة 240 حالة تعد في بني سويف

وفي بنى سويف، تواصل أجهزة المحافظة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ووصل إجمالي ما تم إزالته حتى الآن 240 حالة تعد.