خالد الجندي: رحمة الله لا تقتصر على أيام أو أماكن معينة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن رحمة الله تبارك وتعالى تشمل كل زمان ومكان، وبالتالي لا يجب أن ندّعي أنه رب رمضان أو ذي الحجة أو عرفات فقط، لكن المولى رب كل الأيام والأوقات.

رحمة الله تشمل كل زمان ومكان

وأضاف «الجندي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «dmc»، أن الله عز وجل أكد هذا المعنى في أكثر من آية كريمة، مشيرًا إلى أن آيات القرآن لا تحصر رحمته عز وجل في أيام دون أيام، ولا تحصر فضل الله في أماكن دون أماكن.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «يحدث زيادة خير في بعض الأماكن والأزمنة، ولكن هل يمتنع هذا الفضل وتلك الرحمة في غير هذه الأيام؟.. لو قلنا إن الله يرحم الناس في شهر رمضان ويتقبلهم فيه، هل هناك آية أو حديث يقول إن الله لا يرحم ولا يغفر ولا يستر إلا في رمضان؟!».

وأكد: «أعلم أن يوم الجمعة عظيم وله مزية، ومن خير أيام الله، وترفع فيه الأعمال، وفيه خُلق آدم، وفيه تقوم الساعة، ولكن هل باقي أيام الأسبوع ليست تابعة لله؟.. وبالنسبة لعرفات، هل من لم يقف بعرفات قال الله عز وجل إنه لن يغفر له؟!.. يوم الجمعة به ساعة إجابة، هل سيقفل الله الإجابة في الـ23 ساعة الباقية؟! الجواب، هو أن الأوقات المذكورة بها المزيد من الفضل، لكنها لا تنفي عن غيرها الفضل».