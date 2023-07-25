بعد تراجع أسعارها في الأسواق.. هل تستمر أسعار الدواجن في الانخفاض؟

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق المحلية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، مع هدوء القوة الشرائية عقب عيد الأضحى المبارك، الذي يؤثر على أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، حيث يهتم المواطنين في هذه الأوقات باللحوم والأضاحي، ويظل لديهم مخزون من اللحوم لفترات تمتد لما بعد عيد الأضحى، وفقًا لشعبة الدواجن.

زيادة في المعروض من الدواجن

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، في الغرفة التجارية، في حديثه، لـ«الوطن»، إن هناك زيادة في المعروض من الدواجن في السوق، الأمر الذي تراجعت معه الأسعار لتسجل أسعار الدواجن البيضاء سعر 55 للكيلو من المزرعة، وتباع للمستهلك بأقصى سعر 65 جنيهًا فقط.

لحوم الأضاحي أثرت على تراجع أسعار الفراخ

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن القوة الشرائية تراجعت خلال الفترة الماضية، نتيجة عيد الأضحى المبارك وتركيز المواطنين على الأضاحي واللحوم أكثر من الدواجن، مما أدى أيضًا إلى تراجع الأسعار.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن سعر كيلو الفراخ البانية يتراوح في الأسواق ما بين 145 إلى 150 جنيهًا حد أقصى.

استمرار الأسعار الحالية حتى منتصف أغسطس

وأشار السيد، إلى أنه من المتوقع أن تستقر أسعار الفراخ حتى منتصف أغسطس 2023، ثم نشهد زيادة طفيفة مع انتعاش المصايف والإجازات.

وسجل سعر الدجاج الأبيض في المزرعة مبلغ 55 جنيهًا، وسعر البيع للمستهلك 62 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 99 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

فيما بلغ سعر الدجاج الأمهات داخل المزرعة بين 55 و56 جنيهًا، وتباع داخل محلات الطيور الحية ما بين 60 و62 جنيها.