محلل اقتصادي بواشطن: توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الاجتماع المقبل

قال الدكتور توفيق حميد، الكاتب والمحلل الاقتصادي بواشنطن، إن لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تستعد لعقد اجتماعها الجديد لحسم مصير سعر الفائدة، والتوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ لرفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة.

حميد: اعتراض من كبار الاقتصاديين في العالم على رفع سعر الفائدة

وأضافت «حميد»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc»، أن هناك اعتراض من كبار الاقتصاديين في العالم على رفع سعر الفائدة، حيث إن ذلك سيعمل على زيادة أرباح البنوك، ويستهدف سحب السيولة من المواطنين، ولكن ذلك يقابله خطورة كبيرة.

خطر الإصرار على رفع الفيدرالي الفائدة

وواصل الكاتب والمحلل الاقتصادي بواشنطن، «إصرار الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة خطير، ويؤدي لهروب المستثمرين وزيادة البطالة.. وأمريكا ستصل لأعلى معدل فائدة، وهذه الخطوات خطيرة حيث قد تؤدي لهروب المستمرين لأسواق ناشئة أخرى»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستضر بالسوق العقاري أيضًا.