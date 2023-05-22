ارتفاع أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 86.7% في 3 أشهر

أوضحت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، في الربع الأول من السنة الجارية، ارتفاع الأرباح لـ 86.77% على أساس سنوي.

وأظهر البنك المصري لتنمية الصادرات من خلال بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أنه تمكن من تحقيق أرباح وصلت إلى 563.87 مليون جنيه في الفترة من شهر يناير حتى نهاية مارس 2023، فيما كانت الأرباح العام الماضي في نفس الفترة بلغت 301.89 مليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ارتفاع أرباح المصري لتنمية الصادرات

ووصل صافي الدخل من العائد في الربع الأول من العام الجاري إلى تقريبًا 1.16 مليار جنيه، مقابل نحو 573.18 مليون جنيه بالربع المقارن من 2022.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات على مستوى الأعمال المستقلة، أرباحا بلغت 501.79 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 288.38 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات

وحقق البنك أرباحًا وصلت إلى 1.33 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 627.14 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

فيما ارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة، خلال العام الماضي، إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 5.99 مليار جنيه في 2021.

وسجل صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نقريبًا 3.19 مليار جنيه، مقابل نحو 1.99 مليار جنيه في 2021، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، أرباح البنك وصلت إلى 1.22 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 501.38 مليون جنيه في 2021.