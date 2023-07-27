الكشف على 211 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالسويس

أجريت بجمعية العوامر بحري لتنمية المجتمع، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، بحي الأربعين في محافظة السويس، قافلة توعوية، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم، بمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة السويس ومديرية الصحة، ومديرية التضامن الاجتماعي ووحدة السكان ومديرية الأوقاف.

جاء ذلك بتعليمات الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ومتابعة خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، لتقديم خدمة طبية وتثقيفية لأهالي السويس، إذ تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 211 حالة وقياس مستوى 150 مواطنا وإجراء امتحان محو أمية لـ50 آخرين.

إقبال المواطنين على القافلة

وقالت السيدة رفاعي حسن، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ القافلة شهدت إقبالاً من المواطنين بجمعية العوامر بحري، لتنمية المجتمع، التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة المهندس احمد مصطفي، التي وفرت جميع الأماكن اللازمة للقافلة، وبمشاركة من جمعية رعاية مرضى الكبد وحزب حماة الوطن وجمعية أبناء السلام ونقابة الصيادلة بحضور النقيب منال حامد عبد اللطيف وجمعية أحباب الأنبياء.

القافلة قدمت خدماتها الطبية لعدد 211 مواطنًا

وأوضحت أنّ مخرجات القافلة تضمنت إجراء قياس مستوى لعدد 150 مواطنا، وتم إجراء امتحان فوري لعدد 50 مواطنا، وتوقيع الكشف الطبي لفريق عمل مبادرة 100 يوم صحة لعدد 46 مواطنًا مصابون باعتلال كلوي و20 سيدة بمبادرة صحة المرأة.

وتابعت أنه تم إجراء الكشف الطبي من الأطباء المتطوعين بالقافلة، إذ أجرى الدكتور صالح أبو العلا استشاري العلاج الطبيعي، الكشف الطبي على 25 حالة، وإجراء الكشف على 40 حالة بتخصص الجهاز الهضمي والكبد، وأجرى الدكتور أحمد فتحي مجاهد تخصص باطنة، الكشف على 45 مواطنا، فضلا عن الكشف على 110 حالات بمختلف التخصصات، وتحويل 15 حالة لإجراء التحاليل الطبية.

صرف العلاج مجانا

ولفتت مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار، أن نقابة الصيادلة، تحت إشراف نقيب الصيادلة بالسويس، الدكتورة منال حامد عبد اللطيف، تولت صرف العلاج المقرر لجميع الحالات مجاناً، بالإضافة إلى 20 تخصصا غير موجودة بالقافلة، التي حضر أصحابها بالروشتات.