تحليق 28 رحلة بالون بالأقصر على متنها مئات السائحين

شهدت سماء الأقصر، تحليق 28 رحلة بالون طائر، تقل على متنها 550 سائحًا، اليوم الثلاثاء، من مختلف الجنسيات، مع تحسن الظروف الجوية، وفقًا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

سياحة المغامرات

وأوضح الطيب، أن البالون الطائر بالأقصر، يشهد إقبالا سياحيا جيدا، بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة، إذ إنه من المتوقع أن يشهد البالون خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، ارتفاعاً كبيراً في نسب الإشغال السياحي، بالأقصر.

أعلى معدل إشغال

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون الطائر بالأقصر، حقق أعلى معدل إشغال منذ نشأته الموسم الشتوي الماضي، 2022-2023، بمعدل 68 رحلة تقل حوالي 3000 سائح، لافتًا إلى أنّ البالونيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الأقصر، يعملون في 17 شركة.

وتابع، تقلع رحلات البالون الطائرالتي تحتل المركز الثالث عالميا، يوميًا في تمام الخامسة صباحا من المطار غرب الأقصر، وتستغرق الرحلة الواحدة حوالي 35 دقيقة، يستمتع خلالها السائحون بمشاهدة المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة تصل إلى 3000 قدم.