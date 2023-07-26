«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل النافذة الرقمية لليخوت الأجنبية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، لافتا إلى أنّه جرى العمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخت الأجنبي للمواني والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر.

تفاصيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تفاصيل النافذة كما يلي.

- عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت.

- يتم إدخال بيانات اليخت والركاب، ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وتفاصيل الرحلة.

- يتم إرسال البيانات آليًّا إلى الجهات المعنية لمراجعتها.

- تتلقى النافذة موافقات الجهات المختصة بعد مراجعة البيانات.

- تصدر موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة بدلاً من 15 و30 يومًا.

- إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي، وتحصيلها إلكترونيًّا.

- تحصيل الرسوم بالدولار الأمريكي إلكترونيًّا.

- تضم روابط مواقع إدارة الجوازات والهجرة والجنسية.

- تم إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل المراين والمواني بمصر.

- يمكن من خلالها الحصول على تأشيرة الكترونية لدخول ركاب اليخت.

- تضم رابط موقع هيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت للمجرى الملاحي.

- تحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على الأرصفة ومحطات الركاب ومواني النقل السياحية.

- رابط النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية عبر الإنترنت www.mts.gov.eg.

السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي

ولفت المركز إلى أنّه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.