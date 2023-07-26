أستاذ بجامعة أمريكية: استخدام الذكاء الاصطناعي في التمثيل سبب إضراب نجوم هوليود

كشف الدكتور أحمد سلمان أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون في ولاية فرجينيا الأمريكية، عن أسباب التصريحات المنسوبة للنجم العالمي توم كروز بشأن الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن «كروز» قال إنه يخشى الذكاء الاصطناعي لأنه سوف يجتاح كل المجالات، وربما يصل إلى صناعة السينما في يوم من الأيام، وقد يجعل فنانين وعاملين آخرين بالوسط الفني دون عمل، بحيث يمكن لشركات الإنتاج أن تستخدم الذكاء الاصطناعي كبديل للممثلين.

أزمة الذكاء الاصطناعي في هوليود

قال «سلمان» خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر إن: «هناك إضراب شارك فيه عدد من النجوم والكتاب والممثلين عموما في هوليود بسبب هذا الأمر، وأصل المشكلة هو أن بعض العقود التي يتم توقيعها مع الكومبارسات تنص على إمكانية استخدام أشكالهم الرقمية لمدة 3 سنوات على سبيل المثال، حتى تستخدمها هذه الجهات في أفلام أخرى».

وأضاف أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون في ولاية فرجينيا الأمريكية أن: «جهات الإنتاج ترغب في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى لا تدفع للممثلين، وهو ما دفع بعض الفنانين إلى الدخول في إضراب، ويريدون الحصول على جزء من الأجر عند استخدام النسخة الرقمية في أعمال أخرى».

تخوف كتاب هوليود من الذكاء الاصطناعي

وتابع «سلمان» أن الكُتاب متخوفون أيضا بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي، والذي قد يستخدم في كتابة النصوص، على أن يخضع منتجه لإجراء بعض المعالجات البسيطة.