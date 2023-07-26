تسليم 3500 طفل تائه إلى ذويهم على شواطئ جمصة

كشف أشرف صبحي علام، مدير إدارة شاطئ جمصة تفاصيل استعدادت الشواطئ لاستقبال ملايين المصطافين، موضحا أنه جرى تأمينها جيدا من وقوع أي مشكلة، ولدينا مايقرب من 100 بحار مدربين على أعلى مستوى من حيث إتمام عمليات الإنقاذ في أسرع وقت ممكن، موضحا أنه جرى تسليم 3500 طفل تائه على شواطئ جمصة إلى ذويهم منذ إجازة عيد الأضحى حتى الآن.

تسليط الضوء على الأطفال المفقودين بجمصة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البحارة مكلفين بإيصال أي طفل إلى ذويه بجانب عملهم في عمليات الإنقاذ في حالات الغرق، إذ يجرى التواصل مع إدارة الشاطئ مباشرة في حالة وجود طفل مفقود وتسليم الطفل في أسرع وقت إلى ذويه بواسطة إدارة الشاطئ في حين يكون هناك بلاغ سابق من قبل أهل الطفل، إذ توجد أدوات للإنقاذ مثل الدراجات المائية التي تجوب البحر لتفقد المصطافين والتدخل في حال وجود مشكلة على مسافات بعيدة، مشيرا إلى أن ذلك يجرى بالتنسيق مع مجلس المدينة وبتوصية من محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه خلال إجازة عيد الأضحي حتى الآسبوع الماضي بلغ عدد الأطفال التائهين إلى 2000 طفل، وفي آخر 4 أيام ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة أعداد المصطافين بلغ عددهم 1500 طفل، ليصل الإجمالي منذ إجازةعيد الأضحي حتى الآن 3500 طفل تائه «الحمد لله قمنا بدورنا وأعادنهم إلى أهلهم سالمين وأدينا دورنا على أكمل وجه».

موعد فتح الشواطئ الرسمية بجمصة

وعن مواعيد فتح الشواطئ، قال أنها تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء، وحتى الآن لا توجد حالات غرق، وناشد المصطافين بمتابعة أبنائهم، وعدم اختراق الموعد الرسمي للدخول إلى شاطئ جمصة، واتباع تعليمات البحارة والمنقذين.

ومن جهته، قال المهندس أيمن عزت، رئيس مدينة جمصة: «مدينة جمصة فيها 18 شاطئ الدخول بها مجانا، وشاطئ واحد فقط خاص»، موضحا أنه خلال الفترة المقبلة يجرى إنشاء 5 شواطئ خاصة برسوم رمزية في متناول الجميع بهدف جذب السياح إلى المصيف.

وأضاف أنه جرى التأكيد على إدارة الشاطئ بالتركيز على الأطفال المفقودين، إذ نستقبل ما يقرب من 3 ملايين زائر بينهم أطفال وكبار السن يجرى تقديم الخدمة والمساعدة لهم.