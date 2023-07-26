2.3 مليون جنيه إيرادات 5 أفلام بدور العرض في يوم واحد

قدرت إجمالي إيرادات الأفلام الخمسة المعروضة حاليًا في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الثلاثاء، بـ2 مليون و284 ألف و723 جنيها، وهى أفلام حسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية «بيت الروبي، البعبع، مستر إكس، تاج، مطرح مطروح»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم بيت الروبي

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات الأفلام، حث حقق في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، إيرادات تقدر بـ948 ألف و341 جنيها، وتجاوزت إجمالي إيراداته 110 ملايين جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار 5 أسابيع، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

كما حقق فيلم البعبع، في قائمة الإيرادات اليومية أمس 438 ألف و29 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 37 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، أمس 418 ألف و645 جنيها، وتتجاوز حصيلة إيراداته 24 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم تاج

حقق فيلم تاج، في شباك السينما أمس 328 ألف و71 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 41 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

فيما حقق فيلم مطرح مطروح، في شباك تذاكر السينما أمس 151 ألف و637 جنيها، وتتجاوز حصيلة إيراداته على مدار أسبوع عرض مليون و400 ألف جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.