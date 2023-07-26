419 ألف جنيه إيرادات فيلم مستر إكس بالسينما في يوم واحد

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء تقدر بنحو 418 ألفا و645 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليأتي في المركز الرابع في قائمة الأفلام المعروضة حاليًا في السينما وهى أفلام بيت الروبي، البعبع، تاج، مطرح مطروح.

قصة فيلم مستر إكس

تدور أحداث فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، حيث يؤسس أحمد فهمي شركة هدفها التفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة ومواقف تضعه في أزمات صعبة.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف ابرزهم ريم مصطفى، عمرو يوسف، مي عمر، أكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

الأغنية الدعائية بصوت أحمد سعد

وحققت أغنية الفيلم اختياراتي مدمرة حياتي والتي قام بغنائها أحمد سعد، 23 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب والتي تم طرحها قبل نهاية شهر يونيو الماضي، من كلمات منة القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.